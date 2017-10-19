Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье

Вместе с Алиной Кабаевой, Вячеславом Фетисовым и Тиной Канделаки с участниками интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" пообщалась и Юлия Липницкая. Прославленная спортсменка появилась перед зрителями в черном коротком платье. Тем самым фигуристка продемонстрировала изменившуюся фигуру – после перенесенной анорексии Юлия заметно поправилась и стала выглядеть более здоровой.

Отметим, сама Юлия Липницкая недавно объявила об уходе из спорта. Она уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Однако совсем рвать с этим видом спорта Юлия не намерена. "Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве", – объявила Липницкая.