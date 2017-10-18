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Фото: российская модель утопила Mercedes бойфренда за отказ дать ей денег

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ФОТО: Makataka.ru

Российская модель Кристина Кучма встречалась с американским банкиром Гаем Джентиле. После одной из ссор девушка утопила его машину в…

Российская модель Кристина Кучма встречалась с американским банкиром Гаем Джентиле. После одной из ссор девушка утопила его машину в бассейне! Пишет Makataka.ru.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел после ужина в ресторане, во время которого влюбленные поссорились. Поводом для скандала стал отказ Гая дать Кристине 50 тысяч долларов на открытие бизнеса. Разъяренная девушка выплеснула в лицо бойфренду чай и покинула заведение.

Как оказалось, потом Кристина еще и отправила его Mercedes S400 в бассейн, расположенный во дворе ресторана. Когда мужчина увидел утопленный автомобиль, то сначала испугался, что девушка покончила с собой.

Однако, когда заметил, что ее нет в салоне, то разозлился и написал заявление в полицию. Чтобы извлечь машину из воды, спасателям потребовалось около четырех часов.

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