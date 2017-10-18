Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Пройдите тест! Узнаете ли вы известных русских поэтов и писателей в лицо?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Портреты писателей

Чаще всего культовых писателей мы знаем благодаря их произведениям, однако хорошо бы узнавать их ещё и по портрету.

Если попросить вас назвать имена классиков русской литературы, наверняка вы назовёте Пушкина, Толстого, Чехова, Цветаеву и многих других великих писателей. А вот сможете ли вы узнать их в лицо, по портрету? Проверьте себя, пройдите тест и обязательно поделитесь результатом в комментариях! Пишет Ridus.ru.

Наверх