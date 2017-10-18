Пройдите тест! Узнаете ли вы известных русских поэтов и писателей в лицо?

Если попросить вас назвать имена классиков русской литературы, наверняка вы назовёте Пушкина, Толстого, Чехова, Цветаеву и многих других великих писателей. А вот сможете ли вы узнать их в лицо, по портрету? Проверьте себя, пройдите тест и обязательно поделитесь результатом в комментариях! Пишет Ridus.ru.