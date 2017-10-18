«В России нет журналистики»: Познер дал интервью Дудю (ВИДЕО)

Журналист Владимир Познер стал героем программы «Вдудь» известного блогера Юрия Дудя, пишет Ridus.ru.

Беседа двух медийных лиц началась с вопросов о профессии. Познер заявил, что «в России сегодня нет журналистики, а есть журналисты отдельно взятые».

«Журналистика как профессия, ее нет сейчас. Позже она снова возникнет как некая четвертая власть. Предсказывать я не мастак. Но без этой профессии ни одно государство существовать не может», - считает ведущий.

Также 83-летний журналист признался, что ему неприятна выходка его коллеги Артема Шейнина, который в эфире Первого канала грубо повел себя по отношению к американскому журналисту Майклу Бому. Речь шла об эпизоде, когда на прошлой неделе ведущий в эфире программы «Время покажет» схватил эксперта за шею и приказал ему сидеть.

Шейнин уже 13 лет работает с Познером, а сейчас является шеф-редактором его программы.

Дудь припомнил и то, что в 2016 году скандально известный журналист Артем Шейнин в прямом эфире признался, что убивал людей.

«То, что мы с ним смотрим на мир по-разному, мы об этих вещах не говорим… Мне очень трудно. Мы много лет работаем. И не было повода о нем говорить плохо. Разные точки зрения — это еще не повод так говорить», - заявил Познер.

Также в часовом интервью, которое по настоянию Познера прошло в прямом эфире, а не в записи, журналист рассказал о своем отношении к телеведущим Владимиру Соловьеву и Дмитрию Киселеву и о «нежелательных гостях» в телеэфире.