И что вы теперь скажете? Анна Семенович показала, какую грудь имела в 17 лет

16 октября Анна Семенович выложила в фотоблог архивный снимок, на котором она позирует в 17-летнем возрасте.

На фото юная и подающая надежды фигуристка предстает в короткой черной юбке и облегающей блузке с полупрозрачными рукавами, которая подчеркивает ее пышную грудь как минимум третьего размера. «Мне тут 17 лет. Я еще во всю занимаюсь фигурным катанием и планирую стать Олимпийской чемпионкой.

Выгляжу вполне счастливой молодой девушкой, в меня сразу влюблены два самых завидных парня из института, но мне не до любви, я готовлюсь к своему первому Чемпионату мира (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)», — поделилась воспоминаниями Семенович.

В комментариях под фото фолловеры сразу же отметили, что Анна с юности была настоящей красавицей, и поразились тому, какой шикарный бюст у нее был в столь юном возрасте: «Такая грудь большая уже в 17 лет», «Блин, ну какая же красотка! Глаза, губки, грудь, улыбка»,

«Практически не изменилась!», «Аня как была секси так и сейчас», «Миленькая какая, и формы уже шикарные», «А грудь то большая! Неужели и вправду своя! Похоже на то!», «Хорошие формы оказывается — это результат генетики, а не врачей».

К слову, новое фото Анны переубедило далеко не всех подписчиков. Некоторые все равно пришли к мнению, что она установила в и без того пышную грудь силиконовые импланты.