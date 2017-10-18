За лесом дремучим! Таави Рыйвас расстался с виллой в центре Таллинна, теперь они с Луизой живут на окраине городе

Еще в начале этого лета Рыйвасы выставили свой дом в центре Таллинна на продажу. Теперь в Таллинне по улице Висмари в части царского дома живут новые счастливые владельцы.

Согласно данным свежего номера Eesti Ekspress, семья Рыйвасов теперь живет в Нымме по улице Мянгу, в родительском доме политика, вокруг которого долгое время продолжались судебные разбирательства.