За лесом дремучим! Таави Рыйвас расстался с виллой в центре Таллинна, теперь они с Луизой живут на окраине городе
18 октября 2017 г., 15:30
Несколько недель назад Таави и Луизы Рыйвасы сменили место жительства. Если раньше семья политика жила в бывшей вилле Лайдонера в центре Таллинна, то теперь они переехали на окраину города.
Еще в начале этого лета Рыйвасы выставили свой дом в центре Таллинна на продажу. Теперь в Таллинне по улице Висмари в части царского дома живут новые счастливые владельцы.
Согласно данным свежего номера Eesti Ekspress, семья Рыйвасов теперь живет в Нымме по улице Мянгу, в родительском доме политика, вокруг которого долгое время продолжались судебные разбирательства.