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За лесом дремучим! Таави Рыйвас расстался с виллой в центре Таллинна, теперь они с Луизой живут на окраине городе

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Луиза Вярк и Таави Рыйвас | ФОТО: Instagram

Несколько недель назад Таави и Луизы Рыйвасы сменили место жительства. Если раньше семья политика жила в бывшей вилле Лайдонера в центре Таллинна, то теперь они переехали на окраину города.

Еще в начале этого лета Рыйвасы выставили свой дом в центре Таллинна на продажу. Теперь в Таллинне по улице Висмари в части царского дома живут новые счастливые владельцы.

Согласно данным свежего номера Eesti Ekspress, семья Рыйвасов теперь живет в Нымме по улице Мянгу, в родительском доме политика, вокруг которого долгое время продолжались судебные разбирательства.

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