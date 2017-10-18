Душераздирающее фото: убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером

Сегодня, 18 октября, в Доме кино состоялась церемония прощания с Дмитрием Марьяновым, который умер на 48-м году жизни от оторвавшегося тромба. Почтить память популярного артиста пришло множество людей. На улице даже образовалась километровая очередь. Не остались в стороне и коллеги. К гробу, чтобы попрощаться с Марьяновым, подошли Виктор Вержбицкий, Алена Хмельницкая, Георгий Мартиросьян, Александр Домогаров и многие другие. Очень трогательную речь произнес в микрофон Дмитрий Певцов, отметив, что до конца жизни Марьянов был "настоящим мужиком", пишут Dni.

Фото/ Dni.ru

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Впереди всех, на стульях возле гроба сидели самые близкие люди Дмитрия Марьянова. Молодая супруга Ксения Бик в какой-то момент поднялась и только стояла, принимая соболезнования от скорбящих людей. Она выглядела заплаканной. Ее горе было настолько велико, что маленькая дочь обняла Ксению, чтобы успокоить.

Когда же все простились и традиционно начали аплодировать Марьянову, горе вдовы достигло пика. Она уже не пыталась сдерживать слезы и начала рыдать в голос. Еле стоявшую на ногах от горя Бик поддержал за талию один из сочувствующих людей. Рядом плакала дочь Анфиса, которую тоже попытались успокоить и приободрить.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик поженились два года назад. По признанию Ксении, их отношения были идеальными. "Сейчас, после его смерти, я могу сказать вот что – люди смотрели на нас и говорили: "Так не бывает". Я психотерапевт, я работаю с людьми, я знаю, что такое жизни людские, разрушенные судьбы… То, что было между нами, – это было нечто экстраординарное. Мы поэтому так хранили наши отношения и не выставляли их напоказ, потому что воспринимали их как что-то неимоверное. Мы не могли объяснить, почему полюбили друг друга. Наверное, такое случается раз в столетие", – заявила Бик в недавнем интервью.