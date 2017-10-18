Звезда российских сериалов скончалась в возрасте 45 лет

О том, что ушла из жизни актриса Марьяна Цареградская, сегодня сообщила писательница Марина Юденич. Она рассказала, что причины смерти актрисы пока неизвестны. Ходили слухи, что артистка страдала онкологическим заболеванием, но эту информацию никто не подтвердил. Последние годы своей жизни Марьяна прожила в США, но ее похороны состоятся в Москве, об этом сообщает TopNews.

Добавим, что Марьяна Цареградская окончила ВГИК. Она работала в московском театре «Ленком», а также снималась в кино. Многие запомнили актрису после выхода картины «Тайны дворцовых переворотов», где она исполнила роль Екатерины Долгорукой. Артистка была замужем два раза. Первым ее избранником стал молодой человек из интеллигентной семьи. Они познакомились в юности, когда Марьяна поступала в ГИТИС, но их брак был недолгим. В 90-х Цареградская познакомилась с Андреем Вавиловым, который был тогда заместителем министра финансов. Он начал ухаживать за актрисой, а вскоре она попала в автоаварию и сильно пострадала. Вавилов следил за лечением Марьяны, а после ее выписки из больницы они поженились. Несколько лет назад они уехали жить в США. У Марьяны осталось двое детей: дочь Гоя-Вивьен и сын Дантэ-Гэбриэл.