Эксклюзив: вот она, главная мисс-сутенер Эстонии! Сколько предлагали эстонским девушкам за нехитрую работу

Согласно эксклюзивной информации портала Elu24, речь идет о красавице и обладательнице титула «Мисс» Лауре Кыргемяэ.

Лаура Кыргемяэ / ФОТО: Tiit Mõtus

Бывшая мисс вместе с подругой основала в 2014 году агентство по пиару и модельному бизнесу Invidia Agency OÜ. По сегодняшним данным, в правление фирмы входит Лаура Кыргемяэ.

Проходившая собеседование в агентстве Invidia девушка рассказала порталу Elu24: «За свидания с иностранцами обещали большие суммы – от 1200 до 2000 евро. Иногда расплачивались не деньгами, а дарили одежду, аксессуары или смартфоны».

В 2016 году Кыргемяэ рассказала в интервью порталу Elu24: «По большей части в Эстонии мы занимаемся промо-мероприятиями, сейчас пытаемся пробиться с моделями и за границу, у нас много красивых девушек, которые заслуживают того, чтобы они были и во многих других местах помимо Эстонии». У Лауры, девять лет трудящейся в модельном бизнесе, знакомства и партнерские агентства по всей Европе.

ФОТО: Tiit Mõttus

Уже несколько месяцев портал Elu24 не может связаться с Лаурой Кыргемяэ, она просто недоступна. На сегодняшний день всевозможные ее телефоны выключены, аккаунты в соцсетях удалены. Связанная с предприятием Керстин Коорт тоже вне зоны доступа. Телефон отключен, на электронные письма она не отвечает.