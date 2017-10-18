Эксперт по языку тела заявил, что Таави Рыйвас выдумал для прессы сказочную историю

Стальман подробно рассмотрел этот скандал: «Он выдумал для себя историю, которую всем и представил, это была сказочная история. Но глаза и движения его выдали. Трудно было прочитать его жесты, поскольку Рыйвас убежден, что не сделал ничего такого, чем бы он не занимался в обычно жизни. Поймать его на лжи было довольно сложно. Он отрицал эту ситуацию и поставил по этому случаю определенные рамки, в которых и остался», - сказал Стальман. Об этом пишет издание Elu24 со ссылкой на Menu.