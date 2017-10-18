«Съела борщ, селедку с картошкой и голубцы»: Алла Пугачева высмеяла диету Полины Гагариной

На пост обратила внимание и 68-летняя Алла Пугачева, которая, в отличие от Полины, может позволить себе любое, даже самое калорийное, блюдо, пишет Woman.

Мое небольшое, но важное достижение – я приучила себя к правильному режиму питания! Больше двух недель ем супер правильную еду @d_light_daily по порциям и по часам. Сегодня на обед у меня были ленивые голубцы из судака с овощами. Кремль на носу, поэтому живу, сплю и ем в машине. A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Oct 16, 2017 at 6:15am PDT

Полина Гагарина всего за три месяца избавилась от 25 килограммов. Звезда наняла тренера по фитнесу и села на жесткую диету. Певица гордится тем, что приучила себя к строгому режиму питания. Уже больше двух недель она ест исключительно «правильную еду по порциям и по часам». «Сегодня на обед у меня были ленивые голубцы из судака с овощами. Кремль на носу, поэтому живу, сплю и ем в машине», — подписала фотографию певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Алла Пугачева, увидев пост Гагариной, решила с юмором ответить ей. «Вот еду в машине и думаю, как хорошо, что у меня Кремль пока что только в голове, а не «носу», как у Полиночки Гагариной. С утра съела борщ, селедку с картошкой и потрясающие голубцы с мясом. Живем дальше», — язвительно написала Примадонна. интернет-пользователи осудили шутку Пугачевой.