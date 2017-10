«Съела борщ, селедку с картошкой и голубцы»: Алла Пугачева высмеяла диету Полины Гагариной

Мое небольшое, но важное достижение – я приучила себя к правильному режиму питания! Больше двух недель ем супер правильную еду @d_light_daily по порциям и по часам. Сегодня на обед у меня были ленивые голубцы из судака с овощами. Кремль на носу, поэтому живу, сплю и ем в машине.

