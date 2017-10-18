Перед смертью звезда «Физрука» Егор Клинаев торопился к семье

Полина Каминская поделилась трогательными воспоминаниями об актере, который трагически ушел из жизни 27 сентября. По словам женщины, с детства знавшей Егора, он всегда выделялся на фоне своих сверстников. Будущий артист казался очень серьезным и самодостаточным.
В конце сентября скончался 18-летний актер сериала «Физрук» Егор Клинаев. Молодой человек погиб в результате массового ДТП – ночью на МКАД столкнулись три автомобиля. Егор остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь другим водителям. Клинаев был сбит другой машиной, водитель которой не заметил аварию, пишет Starhit.ru.
Близкие молодого человека не могли поверить в случившееся. Клинаев считался подающим надежды актером. Совсем недавно Егор закончил съемки в сериале «Улица», а до этого сыграл в «Физруке» с Дмитрием Нагиевым. Казалось, что весь мир открыт перед юношей, но его планам было не суждено осуществиться. Полина Каминская, подруга семьи Егора, поделилась с журналистами воспоминаниями об артисте.
В первый раз женщина увидела будущего актера, когда ему было три месяца. Мальчик родился в Саратове, в семье музыкантов Дмитрия и Натальи Клинаевых. Затем они переехали в Москву и предложили Полине и ее родственникам остановиться у них, когда те тоже решили сменить место жительства. Родители Егора много работали, чтобы выжить. Порой Каминская нянчила мальчика.
Когда Егору исполнился год, родители решили крестить сына. Именно Полине досталось роль второй матери ребенка. Женщина ответственно подошла к роли крестной: она исповедалась, причастилась, прочитала много книг по этой теме. Таинство прошло в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.
«Я несла Егорку на руках, священник спросил: девочка или мальчик, а потом сказал, что было бы хорошо, чтобы у мальчика все-таки был крестный отец. С улыбкой спросил: «А мужчины при себе у вас не имеется?». Говорю: «Имеется». И побежала к мужу Владу. А так как муж и жена не могут быть крестными одного ребенка, то моя роль на этом и закончилась. Совершенно неожиданно для себя Влад стал крестным вместо меня. Но с тех пор я все равно считаю себя ответственной за Егора», - сообщила Полина.
Каминская отмечает что будущий актер был очень сообразительным и с ранних лет знал, чего хочет.
«Ему был всего лишь год, но уже тогда я заметила, что он абсолютно не капризный, открытый и, знаете, даже в ту пору самодостаточный маленький человечек. Ты ему говоришь, что пора спать, а он ничего не требует, просто смотрит на тебя огромными глазами и не то, чтобы подчиняется, а будто бы сам принимает это решение – да, мы идем умываться и спать», – вспоминает Полина.
Женщина призналась, что она никогда не встречала такого серьезного и самодостаточного малыша, как Егор. По словам Полины, она знает, о чем говорит – у нее четверо наследников.
«Егор был не только серьезным, но еще очень доверчивым и открытым. Наташа с Димой часто вспоминают историю: в 13 лет Егор уже снимался в кино, и когда съемочная группа должна была возвращаться в Москву, то по какой-то случайности Егору купили билет с неправильной датой, и в итоге получилось так, что его высадили на полустанке. А он не испугался, не заистерил – Егор действительно был очень смелым», – поделилась подруга семьи Клинаевых.
Тогда мальчику помог рабочий железной дороги, который оказался рядом. «Он доверился прохожему не от глупости, а просто действительно понял, что это человек, которому можно доверять», – полагает Полина. По мнению Каминской, такое поведение было типично для Егора.
«И вот эта доверчивость и любовь к жизни давала ему такой ореол светлого, яркого человека. Все вспоминают, что Егорка действительно наполнял жизнь светом с раннего детства до трагического конца», – отметила она.
Каминская рассказала о том, что молодой актер был очень общительным человеком. Близкие говорят, что Егор всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. «Он не оставался безучастным», – заявила Полина. По мнению Каминской, у Клинаева не было меркантильных желаний. «Он снимался в кино не для того, чтобы его лицо сверкало на экране», – уверена та.
Друзья Егора считают, что за свои 18 лет он прожил жизнь взрослого человека. На первом месте для Клинаева были близкие люди, он с трепетом говорил о матери и называл ее самой лучшей. Родители артиста переживали за него и советовали быть осторожнее.
«Весной Егору исполнилось 18 лет, мама и папа всегда просили его быть осторожным за рулем, так как он работал в очень напряженном графике. Кто-то из друзей Егора в «Инстаграме» написал о нем, что в тот вечер он не хотел задерживаться, потому что обещал быть дома пораньше. Думаю, что останавливая машину, он помнил об этом, просто захотел узнать, все ли в порядке, и потом поехать дальше. Своим сердцем огромным хотел все охватить», – рассказала Каминская.
Отпевание актера проходило в Храме святого Димитрия Донского в Бутово. Проститься с Егором пришли его коллеги, друзья и поклонники.
«На поминках Наташа просила, чтобы мы рассказывали о Егорке веселые истории. И кто-то сказал, что такое ощущение, будто он сейчас войдет сюда и скажет: «Эй, ребят, вы чего такие грустные? Ну-ка быстро улыбнулись!» Мы все чувствуем, что он где-то здесь, он остался жить в каждой своей песне, в историях и воспоминаниях, в фильмах. Мне кажется, чувство, что человек будто жив, – это доказательство вечной жизни», - делится Каминская.
Близкие актера не могут смириться с его смертью. Они уверены, что артист продолжает существовать на экране и в воспоминаниях. Полина поделилась в интервью ресурсу «Православие и мир», что предвидит встречу с Егором на небесах, который ей скажет: «Давай, Полинка, рассказывай обо всех своих новостях и событиях!».