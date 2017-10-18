Перед смертью звезда «Физрука» Егор Клинаев торопился к семье

В конце сентября скончался 18-летний актер сериала «Физрук» Егор Клинаев. Молодой человек погиб в результате массового ДТП – ночью на МКАД столкнулись три автомобиля. Егор остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь другим водителям. Клинаев был сбит другой машиной, водитель которой не заметил аварию, пишет Starhit.ru.

Близкие молодого человека не могли поверить в случившееся. Клинаев считался подающим надежды актером. Совсем недавно Егор закончил съемки в сериале «Улица», а до этого сыграл в «Физруке» с Дмитрием Нагиевым. Казалось, что весь мир открыт перед юношей, но его планам было не суждено осуществиться. Полина Каминская, подруга семьи Егора, поделилась с журналистами воспоминаниями об артисте.

В первый раз женщина увидела будущего актера, когда ему было три месяца. Мальчик родился в Саратове, в семье музыкантов Дмитрия и Натальи Клинаевых. Затем они переехали в Москву и предложили Полине и ее родственникам остановиться у них, когда те тоже решили сменить место жительства. Родители Егора много работали, чтобы выжить. Порой Каминская нянчила мальчика.

Когда Егору исполнился год, родители решили крестить сына. Именно Полине досталось роль второй матери ребенка. Женщина ответственно подошла к роли крестной: она исповедалась, причастилась, прочитала много книг по этой теме. Таинство прошло в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.

«Я несла Егорку на руках, священник спросил: девочка или мальчик, а потом сказал, что было бы хорошо, чтобы у мальчика все-таки был крестный отец. С улыбкой спросил: «А мужчины при себе у вас не имеется?». Говорю: «Имеется». И побежала к мужу Владу. А так как муж и жена не могут быть крестными одного ребенка, то моя роль на этом и закончилась. Совершенно неожиданно для себя Влад стал крестным вместо меня. Но с тех пор я все равно считаю себя ответственной за Егора», - сообщила Полина.

Каминская отмечает что будущий актер был очень сообразительным и с ранних лет знал, чего хочет.

«Ему был всего лишь год, но уже тогда я заметила, что он абсолютно не капризный, открытый и, знаете, даже в ту пору самодостаточный маленький человечек. Ты ему говоришь, что пора спать, а он ничего не требует, просто смотрит на тебя огромными глазами и не то, чтобы подчиняется, а будто бы сам принимает это решение – да, мы идем умываться и спать», – вспоминает Полина.

Женщина призналась, что она никогда не встречала такого серьезного и самодостаточного малыша, как Егор. По словам Полины, она знает, о чем говорит – у нее четверо наследников.

«Егор был не только серьезным, но еще очень доверчивым и открытым. Наташа с Димой часто вспоминают историю: в 13 лет Егор уже снимался в кино, и когда съемочная группа должна была возвращаться в Москву, то по какой-то случайности Егору купили билет с неправильной датой, и в итоге получилось так, что его высадили на полустанке. А он не испугался, не заистерил – Егор действительно был очень смелым», – поделилась подруга семьи Клинаевых.