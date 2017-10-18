Известную «Мисс Эстонии» подозревают в сутенерстве: продавала женщин влиятельным бизнесменам (ВИДЕО)

Ставшая жертвой сутенерства девушка говорит, что не могла даже поверить, что это возможно: «И это происходит у нас здесь в Эстонской Республике, и никто об этом как будто ничего не знает!» - пишет Elu24.

«Мне сказали, что одежда смотрелась бы на мне красивее, если бы под ней не было бюстгальтера», - вспоминает следующая жертва.

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