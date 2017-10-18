Стало известно, когда Кейт Миддлтон родит третьего ребенка

Слухи о третьей беременности Кейт Миддлтон ходили в зарубежной прессе все лето, но оставались лишь слухами. Но 4 сентября радостные новости о пополнении в королевской семье пришли прямо из Кенсингтонского дворца. После этого СМИ начали еще активнее следить за герцогиней Кембриджской и ее мужем принцем Уильямом, ожидая, когда же они объявят предполагаемую дату счастливого события.

Вечером 17 октября на официальной странице Кенсингтонского дворца в Твиттере было опубликовано следующее сообщение: «Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что их третий ребенок родится в апреле». Будущий малыш появится на свет за месяц до того, как Шарлотте исполнится три года, и за три месяца до пятилетия принца Джорджа.

Остается неизвестным, где будет рожать Кейт. Ранее в прессе сообщалось, что из-за повышенного внимания герцогиня Кембриджаская подумывает о домашних родах.