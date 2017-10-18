Оговорка министра сельского хозяйства вызвала «фейспалм» у Путина (ВИДЕО)

В ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. На это Путин отметил, что Индонезия – мусульманская страна, а значит, свинину там не едят.

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«Хорошо. Южная Корея», - поправился Ткачев. «Какая разница?», - добавил он с улыбкой спустя некоторое время. Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями (в Сети этот жест называют «фейспалмом»).

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.