Новым ведущим «Дома-2» станет Никита Джигурда

Организаторы пригласили двенадцать бывших участников проекта побороться за миллион рублей. Им предстоит месяц выживать в экстремальных условиях. Презентацию нового шоу проведет Ксения Бородина, она же рассказала, что ведущим «Дикого острова» будет Никита Джигурда.

Фанаты теряются в догадках, пошутила Ксения или сказала правду. При этом Татьяна Африкантова некоторое время назад заявила, что править на острове будет Либерж Кпадону. Кто прав, станет известно уже скоро.