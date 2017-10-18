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Новым ведущим «Дома-2» станет Никита Джигурда

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Никита Джигурда | ФОТО: Scanpix

Совсем скоро в рамках «Дома-2» стартует новое шоу «Дикий остров». Это будет версия популярного в свое время проекта «Последний герой».

Организаторы пригласили двенадцать бывших участников проекта побороться за миллион рублей. Им предстоит месяц выживать в экстремальных условиях. Презентацию нового шоу проведет Ксения Бородина, она же рассказала, что ведущим «Дикого острова» будет Никита Джигурда.

Фанаты теряются в догадках, пошутила Ксения или сказала правду. При этом Татьяна Африкантова некоторое время назад заявила, что править на острове будет Либерж Кпадону. Кто прав, станет известно уже скоро.

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