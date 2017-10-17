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Детсадовские фотографии российских знаменитостей, на которых они еще не подозревают о своей судьбе

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Тимати - рэп-символ российской эстрады. Закончил "Фабрику звезд", где нестандартной внешности артиста сразу приметили продюсеры. Сегодня он не только снимается в рекламе, владеет собственным лейблом, продвигая артистов, но и занимается бизнесом | ФОТО: http://fishki.net/

У многих знаменитостей было обычное детство, кто-то в юности и не подозревал о своих талантах. Некоторые были совершенно безразличны к музыке или актерскому мастерству, но случай все изменил. И теперь их знают в России, а других - во всем мире. Какими же они были в самую счастливую пору жизни? Пишут Fishki.net.

1. Дима Билан родился в Усть-Джегута 35 лет назад. Тогда он еще не знал, что станет звездой "Евровидения" и наставником культового шоу "Голос"

/ Fishki.net

2. Гоша Куценко получил известность благодаря фильмам "Антикиллер", "Любовь-морковь". Был дважды женат, у него трое детей. Не раз являлся членом жюри на передаче "КВН"

/ Fishki.net

3. Константин Хабенский не только снялся во множестве гениальных фильмов, но и создал фонд помощи больным детям

/ Fishki.net

4. Андрей Малахов - известный телеведущий, журналист, любимец женщин всех возрастов. Он скрывает под своими пиджаками кубики пресса и по праву считается светским львом

/ Fishki.net

5. Земфире 41 год. Она еще в детстве увлеклась музыкой и было понятно, что девочка станет звездой. Своей популярности Земфира стеснялась, но продолжала делать то, что ей всегда приносило радость, завоевывая сердца

/ Fishki.net

Полную подборку знаменитостей и их фото смотрите на сайте Fishki.net.

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