Детсадовские фотографии российских знаменитостей, на которых они еще не подозревают о своей судьбе

1. Дима Билан родился в Усть-Джегута 35 лет назад. Тогда он еще не знал, что станет звездой "Евровидения" и наставником культового шоу "Голос"

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2. Гоша Куценко получил известность благодаря фильмам "Антикиллер", "Любовь-морковь". Был дважды женат, у него трое детей. Не раз являлся членом жюри на передаче "КВН"

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3. Константин Хабенский не только снялся во множестве гениальных фильмов, но и создал фонд помощи больным детям

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4. Андрей Малахов - известный телеведущий, журналист, любимец женщин всех возрастов. Он скрывает под своими пиджаками кубики пресса и по праву считается светским львом

/ Fishki.net

5. Земфире 41 год. Она еще в детстве увлеклась музыкой и было понятно, что девочка станет звездой. Своей популярности Земфира стеснялась, но продолжала делать то, что ей всегда приносило радость, завоевывая сердца

/ Fishki.net

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