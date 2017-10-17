Детсадовские фотографии российских знаменитостей, на которых они еще не подозревают о своей судьбе

У многих знаменитостей было обычное детство, кто-то в юности и не подозревал о своих талантах. Некоторые были совершенно безразличны к музыке или актерскому мастерству, но случай все изменил. И теперь их знают в России, а других - во всем мире. Какими же они были в самую счастливую пору жизни? Пишут Fishki.net.
1. Дима Билан родился в Усть-Джегута 35 лет назад. Тогда он еще не знал, что станет звездой "Евровидения" и наставником культового шоу "Голос"
/ Fishki.net
2. Гоша Куценко получил известность благодаря фильмам "Антикиллер", "Любовь-морковь". Был дважды женат, у него трое детей. Не раз являлся членом жюри на передаче "КВН"
/ Fishki.net
3. Константин Хабенский не только снялся во множестве гениальных фильмов, но и создал фонд помощи больным детям
/ Fishki.net
4. Андрей Малахов - известный телеведущий, журналист, любимец женщин всех возрастов. Он скрывает под своими пиджаками кубики пресса и по праву считается светским львом
/ Fishki.net
5. Земфире 41 год. Она еще в детстве увлеклась музыкой и было понятно, что девочка станет звездой. Своей популярности Земфира стеснялась, но продолжала делать то, что ей всегда приносило радость, завоевывая сердца
/ Fishki.net
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