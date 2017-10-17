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Фото дня! Сирет Котка-Репински пришла на работу с восьмидневным малышом

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ФОТО: facebook

Во вторник после обеда, в Раквере Партия Реформ, IRL и Центриская партия подписали коалиционный договор. Центрискую партию представила Сирет котка-Репински, которая пришла на встречу с восьмидневным малышом.

Напомним, что Сирет Котка родила сына 9 октября. В тот день счастливый отец, центрист Мартин Репинский поделился радостной вестью в социальных сетях. «Мы счастливы и чувствуем себя хорошо. Сирет, Мартин и Морган (3756 г, 51 см)», – написал в эти минуты Мартин Репинский в своем Facebook и опубликовал фотографию из роддома. Друзья и коллеги принялись поздравлять молодую семью с этим прекрасным событием.

Появивишийся на свет малыш стал первенцем Сирет Котка. От прошлых отношений у Мартина Репинского есть десятилетний сын.

Морган появился на свет в Ида-Таллиннской центральной больнице, передает Menu. Фото с подписания договора сожно увидеть ЗДЕСЬ!

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