Елена Захарова находится на седьмом месяце беременности

Издание «Экспресс-газета» сообщает, что Елена Захарова в скором времени станет мамой. Если судить по размеру живота актрисы, сейчас она находится примерно на 7-м месяце беременности. Достоверной информации об отце ребенка нет, но в окружении артистки поговаривают, что папа крохи — влиятельный бизнесмен, занимающийся строительным бизнесом.

Сама знаменитость радостные новости пока никак не комментирует, и ее можно понять: в 2011 году она потеряла 8-месячную дочь Марию-Анну, скончавшуюся в результате менингококковой инфекции, передает Woman.