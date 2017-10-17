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Елена Захарова находится на седьмом месяце беременности

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Елена Захарова | ФОТО: Scanpix

В прессе появилась информация, что Елена Захарова ждет малыша. Слухи о предстоящем радостном событии ходили уже давно, но подтвердились лишь сейчас, когда 41-летняя актриса попалась на глаза журналистам, присутствовавшим на поэтическом вечере в концертном зале «Градский холл».

Издание «Экспресс-газета» сообщает, что Елена Захарова в скором времени станет мамой. Если судить по размеру живота актрисы, сейчас она находится примерно на 7-м месяце беременности. Достоверной информации об отце ребенка нет, но в окружении артистки поговаривают, что папа крохи — влиятельный бизнесмен, занимающийся строительным бизнесом.

Сама знаменитость радостные новости пока никак не комментирует, и ее можно понять: в 2011 году она потеряла 8-месячную дочь Марию-Анну, скончавшуюся в результате менингококковой инфекции, передает Woman.

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