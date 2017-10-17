Солистка популярной эстонской группы попала в больницу, подхватив бактерию в Ливане

Целую неделю входящие в группу La La Ladies Диана Варик, Кети Убомяги и Инга Тислар вместе с миротворцами из подразделения Estpla-23 участвовали в патрулировании, посетили находящуюся рядом с контрольной линией между Ливаном и Израилем базу ООН 6-50 и штаб миротворческой миссии в Накуре, ознакомились с техникой и вооружением эстонских миротворцев, а также приняли участие в баскетбольном матче между эстонскими военнослужащими и командой Ливана. И все было бы хорошо, но по приезде на родину Кети Убомяги попала в больницу.

«Из самолета выходила еще с улыбкой, а за ночь ее скосило с ног. Сильная эстонская женщина пробовала бороться с инфекцией еще вторую ночь, но в итоге сдалась и вызвала скорую», – рассказала участница коллектива Диана Варик в «Vikerhommik».

Варик объяснила, что по-видимому, причина в том, что Уйбомяги, в отличие от других девочек, отказалась пить Кока-колу – народное лекарство при кишечных вирусах, пишет Elu24.