Любовь к русской заставила американца взорвать жену

Следствие установило, что житель штата Висконсин Стивен Пирус убил собственную жену ради союза с россиянкой.

59-летний Пирус признался, что сначала выстрелил своей супруге Ли Энн в голову, а затем открыл бытовой газ в подвале и взорвал дом. Таким образом он хотел скрыть следы преступления. По словам мужчины, жена страдала настолько сильной депрессией, что сама просила убить ее. Пируса обвинили в убийстве, поджоге и опасном поведении.

Выяснилось, что он упаковал все свои вещи в день взрыва, готовясь покинуть дом.

Как сообщает NBC, в ходе обысков у американца нашли переписку интимного характера с девушкой по имени Ольга. Пара обсуждала переезд девушки в США и будущую свадьбу.

Свои намерения воссоединиться с Пирусом Ольга подкрепляла откровенными фотографиями. Известно, что американец познакомился с россиянкой два года назад, когда та приезжала в Висконсин. Однако ей пришлось вернуться в Россию из-за проблем с визой.