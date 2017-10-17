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В новой эстонской комедии «Свингеры» популярные актеры потрясут своими «шлангами» (ВИДЕО)

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С 10 ноября на экранах кинотеатров Эстонии отечественная комедия «Свингеры», в которой играют самые популярные актеры и актрисы современности: Яан Ууспыльд, Элина Рейнольд, Элина Пурде, Аго Андерсон, Иво Ууккиви, Стен Карпов и Екатерина Новоселова.

В картине рассказывается о парах, которые изо дня в день должны прикладывать усилия для сохранения искры в отношениях. Даже обмениваться партнерами, если это на самом деле поможет. По словам актера Яана Ууспыльда, в картине речь пойдет о некоторых неудобных для эстонцев вещах, но будет очень интересно.

Смотрите трейлер!

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