В новой эстонской комедии «Свингеры» популярные актеры потрясут своими «шлангами» (ВИДЕО)

В картине рассказывается о парах, которые изо дня в день должны прикладывать усилия для сохранения искры в отношениях. Даже обмениваться партнерами, если это на самом деле поможет. По словам актера Яана Ууспыльда, в картине речь пойдет о некоторых неудобных для эстонцев вещах, но будет очень интересно.

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