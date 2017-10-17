Наконец-то! Эвелин Ильвес порадовала поклонников ухоженной и сексуальной внешностью (ФОТО)
17 октября 2017 г., 14:26
Эвелин Ильвес очень любит бывать в лесу и собирать грибы. Когда кто-то идет по грибы, он не наряжается и не красится, и г-жа Ильвес не исключение. Такие "грибные снимки" обычно роскошью не отличаются.
Но тут Ильвес опубликовала у себя на странице в Facebook снимок, на котором она выглядит ухоженной и сексуальной. Фотография сделана не в лесу и не с грибами.
Смотрите фото! Как вам такой образ Эвелин Ильвес?