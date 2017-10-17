Будут жертвы: новая супервспышка на Солнце станет кошмаром

Американские специалисты Гарвардского университета проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках. Они оценили вероятность их возникновения, – в том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30% и способны буквально уничтожить озоновый слой на Земле, пишут Dni.

Такая катастрофа, по мнению ученых, приведет к человеческим жертвам. Считается, что во время подобных супервспышек выделяется энергия, которая на несколько порядков выше обычной светимости Солнца, сообщает New Scientist.

Специалисты отмечают, что у некоторых звезд солнечного типа фиксировались еще более мощные вспышки. Но такие мегакатастрофы происходят примерно раз в 20 миллионов лет. Чаще случаются менее интенсивные вспышки.

Известно, что солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной бури, известной как Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах.