Обязательно сфотографируйте свою газовую плиту, когда надолго уезжаете из дома!

Но тут вы вдруг вздрагиваете и думаете, не оставили ли вы что-то на плите? А что с утюгом? Пишет Lamp.im.

Постепенно вас охватывает чувство тревоги и озабоченности. Весь отпуск моментально становится испорченным.

Но мы знаем, как не попасть в такую ситуацию и сейчас об этом расскажем.

Один из смекалистых пользователей всемирной паутины написал о своём опыте и об интересном выходе из такой ситуации. Молодой человек просто сфотографировал панель плиты, разные электрические приборы, вентили и краны. И в любой момент он мог достать телефон, посмотреть на фотографии и унять внутреннее беспокойство.

Возьмите это на заметку и больше не переживайте, находясь в путешествии или далеко от дома.