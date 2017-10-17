Видео: эстонская ведьма Мэрилин Керро появилась перед камерами в лифчике

«Мэрилин для показа отбирала разных девушек, в том числе, и «в теле», чтобы каждая почувствовала, что это белье именно для нее», - рассказала представитель Керро.

скриншот из передачи

Поклонники Мэрилин в одной из социальных сетей бурно обсуждали новое увлечение звезды «Битвы экстрасенсов». Большинство фанатов ток-шоу высказали положительную реакцию на попытку Мэрилин сменить профессию.

«Она была соавтором и помогала девушкам за кулисами, в демонстрации участия не принимала. Там принимала участие девушка с размером «плюс». Вот об этих женщинах Мэри и говорила, что для них тоже есть красивое белье», «Мэри - стильная штучка!», «Она помогала создавать и хотела участвовать в показе. Мне в принципе все равно, главное что это моя любимая Мэрилин и не важно, что она там делала», - написали фанаты ведьмы.

«Я буду учить людей слушать себя, чтобы они не относили деньги экстрасенсам, а решали какие-то проблемы самостоятельно», - рассказывала ведьма.

Мэрилин сообщала, что никогда не планирует серьезные мероприятия в жизни. Видимо, поэтому информацию о дебюте в мире моды ведьма решила скрыть от российских фанатов.

«Я никогда не планирую, иначе точно не исполнится. А прошлое... Зачем оно мне? Я там уже была. Не корю себя за ошибки. Просто получаю опыт, значит, так надо было. В прошлом людей, которые ко мне обращаются, не люблю копаться», - отмечала Керро.