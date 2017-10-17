Шесть эрогенных зон на теле женщины, которые многие мужчины пропускают

Во время интима партнеры обычно концентрируются на самых известных эрогенных зонах – шея, грудь, губы, область гениталий. Однако тело хранит немало секретов, среди которых есть малоизвестные, но не менее действенные эрогенные зоны, пишет Menscult.ua.

О недооцененных эрогенных зонах на теле женщины мы и расскажем в сегодняшней статье.

Ноги

Не стоит считать ласки ног прерогативой фетишистов. Ступни и пальцы обладают высокой чувствительностью и их стимуляция может принести немало удовольствия.

Рефлексологи считают, что в ногах есть особые зоны, отвечающие за сексуальное возбуждение. Делая успокаивающий массаж, можно найти эти точки.

Спина

На спине сеть большая зона с чувствительными нервными окончаниями. Пройдись кончиками пальцев по спине партнерши вдоль всего позвоночника или нежно целуй губами ее спину, сосредотачиваясь на тех участках, где ей больше всего приятно. Когда ты будешь касаться эрогенных зон спины, она начнет учащенней дышать либо постанывать.

Массаж спины, оказывающий расслабляющий эффект, – это верный путь привести ее в состояние возбуждения. Таким способом можно не только снять усталость, но и увеличить поступление крови в таз.

Живот

У некоторых женщин живот настолько эрогенный, что лаская его, женщина способна испытать оргазм. Но даже если твоя девушка не достигает вершины удовольствия, когда ты ласкаешь ее живот, эрогенные зоны все равно отзываются на прикосновения, и море удовольствия она получит.

Ягодицы

Женщинам нравится, когда ласкают их ягодицы. Кому-то нравятся шлепки и сжатия, а кому-то – нежные прикосновения. Тебе остается лишь подобрать действия, которые ее возбуждают больше всего.

Колени и локти

Эти эрогенные зоны многие вообще не берут во внимание. И напрасно. Внутренняя сторона коленей и локтей довольно чувствительна. Поэтому им обязательно нужно уделять внимание.

Конечно, некоторые касания могут казаться ей щекотными. Однако если слегка массажировать, нежно целовать и поглаживать эти чувствительные участки, партнерша быстро почувствует приятные ощущения.

Мозг

Среди недооцененных эрогенных участков оказался мозг. Затевая романтический вечер с партнершей, обязательно задействуй эту зону – будь с ней нежным и обходительным, удерживай зрительный контакт, окружи ее приятной обстановкой. Не забывай про общение. Лучше всего шептать ей на ушко нежные и даже слегка пошлые слова. Не менее важен ее предварительный настрой. Поэтому еще до свидания отправь ей сообщение с романтическим содержанием.

И в заключении...

Тело каждого человека имеет свои индивидуальные особенности. Уделите с партнершей время на изучение друг друга. Вы обязательно не только сделаете для себя открытия, но и получите незабываемое удовольствие.