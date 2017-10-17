Девять фактов про яйца, которые полезно знать каждому

В сегодняшней статье мы поделимся с тобой интересными фактами про яйца, которые полезно знать каждому, пишет Menslife.com.

Яйца питательные и важные для человеческого организма

В одном яйце содержится около 80 килокалорий. Такая же энергетическая ценность в половине банана, небольшом яблоке, 100 г куриных окороков или вареного говяжьего языка. Также яйца включают в себя белок, важные для человека витамины и микроэлементы.

Яйца в рационе оказывают положительное воздействие на волосы, зрение и на весь организм в целом.

Яичный белок не содержит холестерина

Холестерин есть только в желтках. При этом он достаточно сбалансирован с помощью лецитина, способствующего переработке поступающих жиров и холестерина. Но следует помнить, что в желтке одного яйца содержится около 250-300 мг холестерина. Тогда как в яичном белке - 0 мг. Поэтому, если у тебя спортивная диета, можешь смело кушать белок, отделяя его от желтка.

Нельзя есть сырые яйца

Есть сырые яйца нельзя, потому что можно заразиться сальмонеллой. Бактерия опасна только в сыром продукте, так как после тепловой обработки она быстро уничтожается.

Кроме того, важно мыть скорлупу непосредственно перед готовкой яиц и не допускать, чтобы что-либо с ее поверхности попадало в желток или белок.

Одна курица в среднем приносит до 300 яиц ежегодно

Чтобы снести одно яйцо, курице необходимо не менее суток.

От белых и коричневых яиц одинаковая польза

Мнение, что от белых и коричневых яиц разная польза – ошибочное. Разница заключается лишь во внешних особенностях кур – у белых кур яйца белого цвета, а у рыжих и рябых – коричневого. Цвет желтка обусловлен питанием птицы.

Больше всего любят яйца в Японии

Японцы, пожалуй, больше всего потребляют яиц в разном виде. Каждый среднестатистический житель этого государства в среднем съедает по яйцу в день.

Нельзя хранить яйца с продуктами, издающими сильный запах

На скорлупе есть множество пор, которые впитывают посторонние запахи.

Длительно термически обработанные яйца хуже усваиваются

Пищеводу нужно не менее трех часов, чтобы освоить яйцо вкрутую. Поэтому такую пищу нежелательно есть перед сном.

О свежести яйца можно судить, если положить его в холодную воду

У свежих яиц воздушная камера небольшого размера, поэтому они будут тонуть в воде. Несвежие яйца всплывут на поверхность. Если это произошло, значит для еды они непригодные.