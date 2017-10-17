Ургант обсудил с щенком кастрацию знаменитого продюсера

В рамках специальной рубрики "Ми-ми-ми" Ургант представил зрителям завернутого в полотенце щенка и обратился к нему с вопросом. "Как ты считаешь, для нормализации ситуации в Голливуде нужно ли кастрировать продюсера Харви Вайнштейна?", – спросил телеведущий у маленького алабая. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи, пишут Dni.ru.

Напомним, ранее многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Среди актрис, назвавших себя его жертвами – Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.