Смотрите! Юбилейный новый сезон Сomedy Woman скоро начинается!

/ ТНТ

В мире существует несколько переменных величин – температура воздуха, давление, beauty-тренды и женщины! Причем желания последних меняются со скоростью, которая не снилась даже гоночному болиду. Так случилось и с Comedy Woman: после шуточного заявления о роспуске проекта осенью 2016 года, было принято решение не размениваться по пустякам и полностью сменить концепцию! Из пригретого гнёздышка «Главкино» шоу переехало в Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская Песня», сменило декорации и даже пополнило свои стройные ряды! Встречайте: Тамара Турава, Валерия Товстолес и Алина Кошарова!

/ ТНТ

Наталья Еприкян, креативный продюсер: «Мы очень хотели открыть новую страницу в нашей десятилетней истории и сделать юбилейный сезон по-настоящему особенным! И хотя наши старые «тела» ещё не износились, мы решили позвать в проект новеньких и перспективных девчонок: надо же нам подпитываться чьей-то энергией!»

/ ТНТ

Изменения коснулись и закулисья проекта. Больше никаких разборок за сценой, истерик и порчи имущества: только реальные истории из жизни. По признанию участниц, они наконец-то решились рассказать всё, о чём молчали целых 10 лет!

/ ТНТ

Запуск государственной программы «Южный бабопоток», Comedy Woman будущего, сотрудник ГИБДД Наталья Андреевна, премьера шоу «Мой муж лучше всех»… Запасайся водостойкой тушью: слёзы от смеха тебе гарантированы!

И немного сухих фактов:

за 10 лет было использовано 6 килограммов помады, 5 литров туши и 2 тонны тонального крема;

в новом сезоне мужской состав шоу разбавят Вадим Галыгин, Тимур Родригез и Дмитрий Грачёв;

Екатерина Скулкина станет мамой и директором элитного эскорт-агентства, Марина Федункив переквалифицируется в чирлидера, а Татьяна Морозова с позором покинет «Поле Чудес».

/ ТНТ

Новый сезон Comedy Woman

с 27 октября в 20.00 на ТНТ!