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Суд Доминиканы признал невиновной украинку, находившуюся за рулем во время гибели россиянки

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Погибшая Наталья Бородина | ФОТО: vk.com

В деле о гибели 35-летней Натальи Бородиной появились новые подробности.

Авария, в результате которой в Доминиканской Республике погибла россиянка Наталья Бородина, могла произойти по целому ряду причин, сообщает Life со ссылкой на портал Ensegundos.

По данным портала, находившаяся за рулем якобы в нетрезвом состоянии (алкоголь и наркотики) украинка могла потерять управление в результате наезда на выбоину. Более того она вела машину одной рукой, а другой снимала свою подругу на телефон. Все это привело к потере управления, смещению автомобиля вправо и столкновению высунувшейся в окно обнаженной Бородиной с дорожным знаком.

Однако суд Доминиканы не поверил в подобный сценарий и признал невиновной гражданку Украины. На прениях решили, что гибель россиянки произошла в результате ее собственной халатности.

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