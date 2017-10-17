Суд Доминиканы признал невиновной украинку, находившуюся за рулем во время гибели россиянки

Авария, в результате которой в Доминиканской Республике погибла россиянка Наталья Бородина, могла произойти по целому ряду причин, сообщает Life со ссылкой на портал Ensegundos.

По данным портала, находившаяся за рулем якобы в нетрезвом состоянии (алкоголь и наркотики) украинка могла потерять управление в результате наезда на выбоину. Более того она вела машину одной рукой, а другой снимала свою подругу на телефон. Все это привело к потере управления, смещению автомобиля вправо и столкновению высунувшейся в окно обнаженной Бородиной с дорожным знаком.

Однако суд Доминиканы не поверил в подобный сценарий и признал невиновной гражданку Украины. На прениях решили, что гибель россиянки произошла в результате ее собственной халатности.