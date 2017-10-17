Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Совсем не русский! Какие корни у набравшего самое большое количество голосов Михаила Кылварта?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Tairo Lutter

После того, как Михаил Кылварт набрал самое большое количество голосов на муниципальных выборах, его персоной активно заинтересовалась светская хроника.

По мнению широкой публики, Михаил Кылварт – русский, на самом же деле его корни уходят настолько далеко, что вы даже не можете себе представить, пишет сегодня портал Elu24.

Мать Михаила Кылварта была кореянка с китайскими корнями, уважаемый и любимый председатель эстонского объединения национально-культурных обществ «Лира», которая ушла из жизни  в 2014 году в возрасте 72 лет. Отец Михаила Кылварта – эстонец. Родился Михаил Кылварт в Казахстане, и в возрасте трех лет переехал с родителями в Эстонию, с тех пор и проживает в Таллинне. У корейцев принято жить на родине главы семейства, где он чувствует себя вольготно. Впрочем, Михаил Кылварт и по сей день чтит традиции и обычаи своего народа. А лучший примером для него служит его мать, которая знала, как помочь людям и сплотить их.

По результатам минувших муниципальных выборов Михаил Кылварт стал лидером, набрав 24 668 голоса.

Наверх