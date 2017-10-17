СМИ: Армен Джигарханян разводится с молодой супругой

Более того в СМИ появилась информация, что он намерен развестись с Виталиной. Об этом написала телеведущая Оксана Пушкина на своей странице в Facebook, опровергнув сообщения в СМИ, что якобы 82-летний артист написал заявление на жену в полицию, пишет TopNews.

"Никаких заявлений Армен Борисович не писал. Готовит документы на развод. Обратился к сотрудникам театра, в котором выразил недоверие директору и двум её замам, по юридическим и финансовым вопросам. А так же просил не паниковать. Он скоро поправится и вернётся к работе! В полицию пишет она, причём полную ложь и бред", - сообщила Пушкина.

Сам Джигарханян не стал вдаваться в подробности лишь, уточнив, что "это непросто и так вот не поймешь".

"Я лег на профилактику. Поверь, я ничего не выдумываю, на редкость гнусная история, ее просто так не расскажешь", - отметил актер.

Ранее Джигарханян в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" говорил, что жена могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства. Как сообщают некоторые СМИ, конфликт с женой у известного артиста произошел из-за денег, ведь недавно он переписал на молодую супругу все свое состояние. Более того он даже написал на жену заявление в полицию.

"Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс", — сказал артист.