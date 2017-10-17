Подруга сына Марии Шукшиной обвинила его в избиении и хранении наркотиков

19-летний Макар Касаткин, внук знаменитого писателя Василия Шукшина, (он носит фамилию отца, бывшего мужа Марии бизнесмена Алексея Касаткина) сейчас учится на юриста, изучает международное право. А вот российское, похоже, не изучает, пишут Argumentiru.com.

Девушка Макара Касаткина обвинила его в торговле наркотическими веществами. В интервью РЕН ТВ она рассказала, что молодой человек вел беззаботную жизнь и ни о чем не беспокоился. Мать Касаткина она ни разу не видела, но знает, что Мария Васильевна приобрела сыну квартиру и освободила его от обязанности работать... "Сын солями банчит, мама ему хату купила, не надо ни работать, ни учиться. Зачем?", — рассказала подруга молодого человека.

Что же произошло в эту ночь? Подруга Макара говорит, что он напал на нее с кулаками. А она в ответ рассказала о том, что Касаткин якобы замешан в торговле запрещенными препаратами.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства и заявления, которые написали друг против друга молодые люди.

А в "Твиттере" появилось компрометирующее видео: разбросанные вещи в квартире, растерянный Макар, и девичий голос за кадром: "Что ты там пытаешься выбросить?".

В Главном управлении МВД России сообщили: в Таганский райотдел обратились мужчина и женщина по поводу семейного конфликта, написали друг на друга заявления и уехали. Проводится проверка.

А источник в правоохранительных органах рассказал "КП", что эту парочку в полиции давно знают: они время от времени дерутся, пишут друг на друга петиции, потом мирятся. "Вот и на этот раз. Она - что он ее поколотил, что дома у него полно "спайсов". Он - что она все врет, наркотики ему подбросили. Будем разбираться, что с ними поделать".

Сообщается также, что Макар Касаткин с детства рос непослушным, кутил с друзьями. Если родители уезжали надолго, мог вместе с компанией разнести квартиру в хлам. Мария Васильевна Шукшина на звонки по мобильному телефону не отвечает.

Напомним, у Марии Шукшиной четверо детей от разных браков: дочь Анна Трегубенко (1989), сын Макар Касаткин (1998) и близнецы Фома и Фока Вишняковы (2005).