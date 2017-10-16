Понажимайте на эти семь точек на теле - и почувствуете волшебство!

Стресс - неотъемлемая часть жизни. От этой истины вас уже тошнит, верно? Но мы сейчас вам расскажем, как с помощью лучших практик акупунктуры почувствовать себя намного лучше. Прямо здесь и сейчас! Пишет Lifter.com.ua.

Вот 7 самых фантастических точек, которые нужно только помассировать. Легко и просто.

1. Он гу.

Нащупайте самую верхнюю мышцу на руке, связывающую указательный и большой пальцы. Теперь помассируйте ее буквально 4-5 секунд.

Эта техника поможет вам избавиться от зубной боли, от боли мышц на лице, от головных болей и жесткой шеи.

2. Цзянь Цзин.

Массируйте эту точку на плече одновременно средним и указательным пальцами.

Если вы страдаете от хронических болей и ломоты во всем теле, это может вам почувствовать себя лучше. И успокоиться, если вы только что пережили сильный стресс.

3. Таи Чонг.

Давление в этой точке помогает справиться с тревожностью, болями в конечностях, с высоким артериальным давлением и даже с менструальными болями. Они не пройдут вообще, но ощущаться будут не так остро.

Также массаж этой точки помогает от болей в пояснице.

4. Фэн Ши.

Окажите небольшое давление большими пальцами на сосцевидные кости в месте, где соединяется череп и шейный отдел позвоночника.

Стимуляция шейной мышцы - лучший способ расслабиться и собраться с мыслями.

5. Зу Сан Ли.

Массаж этой точки чудесным образом помогает избавиться от усталости, стресса, дискомфорта в желудке. А еще он подавляет тошноту.

6. Шен Мен (ворота Духа).

По мнению китайских экспертов по народной медицине, это одна из самых эффективных точек для высвобождения стресса в человеческом теле.

7. Точка желудка.

Массаж диафрагмы и грудной клетки улучшает процесс дыхания.Успокоительный эффект получается просто чудесный!

Ну что, вы попробовали? Если да, бьюсь об заклад, вам стало намного лучше.