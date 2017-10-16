Точная дата вашего рождения может рассказать о вас всё, да еще во всех подробностях!

Да-да, нумерология вашей даты рождения, вне зависимости от месяца, позволяет определить, какой у вас тип личности, сообщает Higher Perspective. Причём с невероятной точностью! Пишет Lifter.com.ua.

3, 9, 12, 15, 21, 29, 30: Творческая натура!

Если вы родились в один из этих дней, вы — один из самых творческих людей своего времени.

Вас влечёт мир искусства и культуры, вы смотрите на вещи со всех ракурсов, чтобы составить в уме общую картину.

Если вы ощущаете позыв к какой-то творческой деятельности, то вперёд и с песней! Возможно, вы сами удивитесь, как у вас хорошо получается.

1, 10, 18, 19, 27, 28: Прирождённые лидеры!

Вы крайне пассионарны в том, что касается ваших близких.

Вы ни перед чем не остановитесь, чтобы обеспечить каждому успешное достижение целей, даже если для этого вам придётся уступить кому-то место.

Вы очень скромны, но держитесь всегда бойко и уверенно, прекрасно понимая окружающий вас мир. Вы — один из прирождённых лидеров, и вас ничто не остановит!

2, 6, 7, 11, 20: Самые чуткие люди!

Если вы родились в одно из этих чисел, то вы — один из самых чутких людей в мире.

Вы понимаете разницу между добром и злом, никогда не оставляете никого в страхе или сомнениях и способны справиться с чем угодно.

У вас очень стойкий разум, способный переносить стресс и давление, но при этом вы всегда решаете проблемы с помощью логики и рационального мышления.

Вы никогда не принимаете поспешных решений, тщательно разбираясь в любом конфликте, прежде чем разрешить его.

4, 25, 16, 5, 14, 23: Искатели приключений!

Если вы родились в эти дни, то, скорее всего, вы самый авантюрный среди своих друзей.

Вы с радостью хватаетесь за любую возможность исследовать что-то новое; вас может заинтересовать что угодно: новые увлечения, места, люди — неважно!

Вы — истинный дух приключений, вдохновляющий всех окружающих на новые свершения. Для вас самое прекрасное в жизни — это находить новые поразительные вещи, о существовании которых вы раньше не знали!

8, 17, 22, 26, 13, 24, 31: Семьянин!

Для вас семья всегда на первом месте.

Вас всегда интересует, чем живёт ваша семья, и чаще всего вы веселитесь вместе с родными!

Вы очень заботливы к любимым людям, и что бы ни происходило в их жизни, вы всегда будете рядом.

Без вопросов — вы мигом примчитесь по первому вызову!

То же самое касается и друзей. По сути, друзья — это ваша вторая семья.

Надеемся, вы узнали больше о своей личности и о значении своей даты рождения!

Ну что, правду говорят числа? Расскажите нам в комментариях!