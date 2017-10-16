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Дочь Евгения Кафельникова попала в психиатрическую больницу

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Алеся Кафельникова | ФОТО: Instagram

По данным независимого источника, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова в настоящий момент проходит лечение в психдиспансере. Здоровье 18-летней модели якобы подкосил разрыв с рэпером Фараоном.

О том, что модели Алесе Кафельниковой потребовалось стационарное лечение, поклонникам сообщил Telegram-канал "Рынок Шкур", передают Dni. Из сообщений источника, близкого к девушке, стало известно, что Кафельникову беспокоят панические атаки, и родные вынуждены были отправить ее в клинику.

Скандальную версию косвенно подтверждает и то, что свой Instagram девушка не обновляла уже больше месяца. При этом ранее дочь Евгения Кафельникова вела весьма активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя фотографии себя любимой. В интервью Dni.ru сам Кафельников утверждает, что с девушкой все в порядке и дает туманное объяснение отсутствию девушки в социальных сетях, якобы они просто внезапно "надоели" дочери.

Недавно СМИ сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению Кафельникову в своих социальных сетях.

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