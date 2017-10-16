Похудевшую 56-летнюю Арину Шарапову перестали узнавать поклонники (ФОТО)

В последнее время 56-летняя Арина Шарапова сильно изменилась: она смогла избавиться от 11 килограммов лишнего веса и стала выглядеть моложе своих лет. Поклонники с трудом узнают любимую ведущую и гадают, как ей удалось так сильно измениться, передают TopNews.

Впрочем, многие считают, что волшебное омоложение Арины произошло не только благодаря похудению — поклонники уверены, что Шарапова прибегла к помощи пластических хирургов. Вполне возможно, что телеведущая сделала подтяжку лица, что помогло ей сбросить как минимум 15 лет.

Подписчики в восторге от внешнего вида Арины и оставили под ее фотографией множество комплиментов. Впрочем, не все поклонники оценили новую внешность Шараповой. «Хорошо омолодилась — слов нет. Но вот каково это — ложиться на операционный стол с мечтами о том, что будешь выглядеть как в свои лучшие „телеэфирные“ годы, а в итоге получить чужое лицо моложавой женщины? Глаза твои, голос твой, мысли твои, а лицо — чужое», «Пластика очень видна на глазах. Помолодела да, но лицо неузнаваемо», — писали фолловеры.