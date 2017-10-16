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Илона Калдре празднует успех на выборах и принимает поздравления

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Скриншот со страницы Илоны Калдре | ФОТО: Alex Xserx

После завершения муниципальных выборов 2017 многие обратили внимание на то, что в волости Йыхви в числе политиков, набравших больше всего голосов, нет Илоны Калдре.

Известная в Эстонии и за ее пределами экстрасенс Илона Калдре уже предвидела, что у СМИ могут появиться к ней вопросы, поэтому дала достойный ответ всем недоброжелателям в Facebook. После этой публикации подписчики принялись ее поздравлять.

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