Илона Калдре празднует успех на выборах и принимает поздравления
16 октября 2017 г., 14:52
После завершения муниципальных выборов 2017 многие обратили внимание на то, что в волости Йыхви в числе политиков, набравших больше всего голосов, нет Илоны Калдре.
Известная в Эстонии и за ее пределами экстрасенс Илона Калдре уже предвидела, что у СМИ могут появиться к ней вопросы, поэтому дала достойный ответ всем недоброжелателям в Facebook. После этой публикации подписчики принялись ее поздравлять.
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