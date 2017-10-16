Частное видео: находка этой жительницы Нымме никого не оставит равнодушным

Эстонское общество заботы о лесных животных (Eesti Metsloomaühing) на своей страничке в Facebook опубликовало трогательное видео из частного архива. Дело в том, что на выходных в Нымме были обнаружены выпавшие из гнезда крохи-бельчата. Их в своем саду нашла Катри Керем и обратилась в лесное общество за помощью. Если бы не сердобольная пара, малыши могли стать жертвами дворовой кошки или же просто-напросто погибнуть от голода и холода. Поскольку, малыши долгое время провели на улице, и белка так и не спустилась их искать, крошек было решено отнести в дом.

Фото/ Facebook

После того, как Катри нашла троих бельчат, она внимательно оглядела окрестности, и тогда был обнаружен еще один бельчонок. Малышам глава семейства соорудил уютное гнездо из клетки и коробки, и только в своем новом приюте бельчата смогли согреться. Женщина призналась, что она никогда не видела таких маленьких бельчат, весом не более 50 граммов каждый, да еще и в середине октября. Ясно одно, что у них не было шанса выжить самостоятельно, поэтому эта добрая семья из Нымме решила помочь лесным малышам.

После этого Катри и Марек отправились со своей находкой в приют для лесных животных в Ярвамаа, где малыши и остались на ночь. Поскольку бельчата еще совсем маленькие, кормят их специальной молочной смесью. Коровьим молоком кормить малышей нельзя. Если они достаточно окрепнут и научатся есть самостоятельно, зимовать их отправят в уличный вольер к другим белкам, чтобы весной их можно было выпустить на волю в лес. Объединение заботы о лесных животных предупреждает, что если вы когда-нибудь наткнетесь на такую находку, постарайтесь согреть малышей и сразу же обращайтесь к специалистам. Также они дают реквизиты для всех добросердечных жителей Эстонии, кто хочет помочь перезимовать белкам в их приюте.