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Смотри: священники запретили иностранцам играть свадьбы на Родосе из-за этого снимка молодой пары

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Фото британской пары во время свадебной фотосессии на Родосе | ФОТО: Carly Lunn / Facebook

Греческие священники запретили иностранцам играть свадьбы в монастыре Святого Павла на Родосе. Об этом сообщает REN TV со ссылкой на Daily Mail.

По словам епископа Кирилла, причиной запрета стало фото британской парочки, которая решила изобразить интимную сцену. Снимок, где невеста стоит на коленях перед своим супругом, стало вирусным и прославилось на весь мир.

Как пишет таблоид, поступок молодоженов осудили и их родственники. В частности, дед молодого человека почувствовал отвращение к внуку, когда увидел фото в Сети.

Отмечается, что из-за запрета свадеб на религиозных объектах Родоса, многие пары вынужденны экстренно менять маршрут своего путешествия.

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