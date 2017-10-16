Смотри: священники запретили иностранцам играть свадьбы на Родосе из-за этого снимка молодой пары

По словам епископа Кирилла, причиной запрета стало фото британской парочки, которая решила изобразить интимную сцену. Снимок, где невеста стоит на коленях перед своим супругом, стало вирусным и прославилось на весь мир.

Как пишет таблоид, поступок молодоженов осудили и их родственники. В частности, дед молодого человека почувствовал отвращение к внуку, когда увидел фото в Сети.

Отмечается, что из-за запрета свадеб на религиозных объектах Родоса, многие пары вынужденны экстренно менять маршрут своего путешествия.