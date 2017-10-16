Экс-солистка Pussycat Dolls: я была не в девчачьей группе, а в сети проституции

33-летняя Кайя Джонс призналась в Twitter, что девушки в группе были частью «сети проституции», передают E!News. Певица написала, что она была не в группе, а участвовала в проституции: «Я потеряла мечты и взглянула на реальный мир. Чтобы быть в команде, нужно выполнять все. Вы должны спать со всеми, если вам это скажут. Иначе вы потеряете все».

Кайя пела в группе всего два года и одной из первых покинула коллектив. Сама же группа окончательно распалась в 2010 году.