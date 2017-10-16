Мэрилин Мэнсон поделился подробностями несчастного случая на сцене

Около двух недель о состоянии исполнителя не было ничего известно. Наконец Мэрилин поделился с общественностью тем, что он чувствовал во время происшествия и после, пишет Pure-t.ru.

«Когда декорация начала на меня падать, я попытался ее оттолкнуть. Но мои усилия были тщетны – это было так же безнадежно, как сражаться голыми руками с железным монстром. А времени отскочить в сторону у меня уже не было. И эта махина рухнула на меня, задев голову и упав всей тяжестью на мою ногу. В результате моя берцовая кость оказалась раздроблена в двух местах. Боль была просто невыносимой. Понадобились усилия шестерых человек, чтобы вызволить меня из-под лежавшей на мне декорации. Но на самом деле, мне просто невероятно повезло. Эта штуковина вполне могла и даже должна была расплющить мой череп и ребра. А я отделался всего лишь переломами ноги и ранами на голове и грудной клетке. Это настолько невероятно, что я вижу в это вмешательство божественной силы. Как будто Бог намекнул мне, чтобы я прекратил петь свои явно не богоугодные песни, но при этом милостиво оставил меня в живых!», — рассказал певец.

Правда, прекращать свою творческую деятельность из-за этого «небесного предзнаменования» Мерилин не собирается. Пока певец был не в состоянии выступать, было отменено 9 концертов, и сейчас он планирует наверстать упущенное.