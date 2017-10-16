Анна Чиповская бросила миллионера ради смазливого российского актера

У Анны Чиповской, знакомой по фильмам "О любви", "Елки-3" и трилогии "Братаны" новое увлечение. Актриса уже несколько месяцев счастлива с 28-летним актером Дмитрием Ендальцевым. Они познакомились в 2015 году на съемках картины "Гороскоп на удачу". Однако в ту пору сердце и тело звезды принадлежали другому: Чиповская встречалась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым.

В этом году ее отношения с бизнесменом закончились – артистка устала от бесконечной ревности к партнерам и работе. Говорят, Даниил настаивал, чтобы Анна ушла из кино и сидела дома, занимаясь хозяйством, но она категорически отказалась. И бросила бизнесмена ради смазливого актера. Кажется, Чиповская счастлива. По меньшей мере на "Кинотавре", куда приезжала вместе с новым возлюбленным, она буквально светилась.

"Аня давно нравилась Ендальцеву, – рассказала близкая подруга актрисы. – Симпатия была взаимной. Когда Дима узнал о расставании, начал ненавязчиво ухаживать. Кстати, в то время они вновь пересеклись на съемках трагикомедии "Блокбастер", где играли влюбленную пару – все способствовало тому, чтобы между ребятами закрутился роман". "В свободное время они любят путешествовать, некоторое время назад вместе были в Грузии", – цитирует друга пары журнал StarHit.

Мать Анны ее выбор одобрила, родители Дмитрия – тоже. И сейчас все с нетерпением ждут, когда Ендальцев сделает Чиповской предложение. Как говорят, после замужества она не собирается менять звучную фамилию.