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Просто принцесса! В Сети обсуждают свежие снимки повзрослевшей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

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ФОТО: Josiah Kamau/Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Актриса Кэти Холмс провела замечательный выходной день в компании дочери Сури.

Кэти Холмс регулярно становится героиней самых разных таблоидов, да и поводов хоть отбавляй: самой интересной темой для обсуждения в СМИ является, конечно же, ее роман с Джейми Фоксом, но не меньше внимания привлекает дочь актрисы от брака с Томом Крузом Сури.

Так, на выходных папарацци подловили Кэти и 11-летнюю Сури во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Снимки, попавшие в Сеть, сейчас активно обсуждаются: пользователи спорят о том, на кого больше похожа повзрослевшая девочка — на мать или отца.

Фото/ Vida Press

Фото/ Vida Press

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