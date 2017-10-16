Просто принцесса! В Сети обсуждают свежие снимки повзрослевшей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Кэти Холмс регулярно становится героиней самых разных таблоидов, да и поводов хоть отбавляй: самой интересной темой для обсуждения в СМИ является, конечно же, ее роман с Джейми Фоксом, но не меньше внимания привлекает дочь актрисы от брака с Томом Крузом Сури.

Так, на выходных папарацци подловили Кэти и 11-летнюю Сури во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Снимки, попавшие в Сеть, сейчас активно обсуждаются: пользователи спорят о том, на кого больше похожа повзрослевшая девочка — на мать или отца.

Фото/ Vida Press