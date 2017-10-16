Ультракороткая юбка заметно располневшей Рианны стала предметом обсуждений (ФОТО)

Певица Рианна продолжает следить за веяниями моды. На днях она была замечена на улицах Нью-Йорка в полностью джинсовом наряде. Из денима были сделаны даже сапоги. Но предметом обсуждений стали не они, а ультракороткая юбка и пышные формы, которыми звезда обладает в последнее время, передает TVNet.