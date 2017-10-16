Ультракороткая юбка заметно располневшей Рианны стала предметом обсуждений (ФОТО)
16 октября 2017 г., 11:11
Певица Рианна продолжает следить за веяниями моды. На днях она была замечена на улицах Нью-Йорка в полностью джинсовом наряде. Из денима были сделаны даже сапоги. Но предметом обсуждений стали не они, а ультракороткая юбка и пышные формы, которыми звезда обладает в последнее время, передает TVNet.
Наряд, который выбрала 29-летняя Рианна, - из новой весенне-летней коллекции Тома Форда. Поклонники певицы сразу отметили, что их кумир, как всегда, очень сексуальна, а хейтеры указали на набранные в последнее время килограммы, с которыми красавица, похоже, не торопится расставаться.
Фото / VidaPress