Таави Рыйвас: скандал научил, что у меня лучшая в мире жена!

По словам оскандалившегося на прошлой неделе политика, эта история стала для него уроком и пониманием того, что у него лучшая в мире жена, пишет Elu24. Таави Рыйвас также признал, что минувшая неделя была невероятно сложной в моральном плане для его семьи. Как быстро забудется эта неприятная история – зависит от СМИ.

Напомним, что несмотря на то, что Луиза Рыйвас признала, что скандал с домогательствами ей кажется отвратительным, она поддержала мужа и заявила, что у нее нет оснований не верить его оправданиям.