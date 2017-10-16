Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Таави Рыйвас: скандал научил, что у меня лучшая в мире жена!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Madis Sinivee

После муниципальных выборов Таави Рыйвас поблагодарил всех, кто голосовал за него и его партию.

По словам оскандалившегося на прошлой неделе политика, эта история стала для него уроком и пониманием того, что у него лучшая в мире жена, пишет Elu24. Таави Рыйвас также признал, что минувшая неделя была невероятно сложной в моральном плане для его семьи. Как быстро забудется эта неприятная история – зависит от СМИ.

Напомним, что несмотря на то, что Луиза Рыйвас признала, что скандал с домогательствами ей кажется отвратительным, она поддержала мужа и заявила, что у нее нет оснований не верить его оправданиям.

Наверх