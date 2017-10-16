Таави Рыйвас появился на вечеринке реформистов с супругой Луизой, которая была не в духе (Фото)
16 октября 2017 г., 09:58
Вчера вечером на вечеринку Партии реформ по случаю окончания выборов Таави Рыйвас приехал с супругой Луизой.
Вопреки скандалу с домогательствами в Малайзии, на минувших выборах Таави Рыйвас собрал приличный урожай голосов.
Фото / Liis Treimann
Несмотря на всеобщее веселье, Луиза Рыйвас в этот вечер выглядела уставшей и грустной. Удивляться нечему, политик и сам признается, что минувшая неделя была крайне тяжелой для всей его семьи.
Фото/ Liis Treimann
Фото/ Liis Treimann
Фото/ Liis Treimann