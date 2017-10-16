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Таави Рыйвас появился на вечеринке реформистов с супругой Луизой, которая была не в духе (Фото)

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ФОТО: Liis Treimann

Вчера вечером на вечеринку Партии реформ по случаю окончания выборов Таави Рыйвас приехал с супругой Луизой.

Вопреки скандалу с домогательствами в Малайзии, на минувших выборах Таави Рыйвас собрал приличный урожай голосов.

Фото / Liis Treimann

Несмотря на всеобщее веселье, Луиза Рыйвас в этот вечер выглядела уставшей и грустной. Удивляться нечему, политик и сам признается, что минувшая неделя была крайне тяжелой для всей его семьи.

Фото/ Liis Treimann

Фото/ Liis Treimann

Фото/ Liis Treimann

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