Шокирующие подробности: умирающего Дмитрия Марьянова друзья повезли в больницу сами

Дмитрий жаловался на здоровье друзьям, с которыми отдыхал на даче, с самого утра 15 октября. Мол, тяжело ходить и очень болит спина. Даже пытался поспать, но легче не стало. После обеда ему стало хуже, упал и потерял сознание. Однако скорая помощь, как выяснил Life, отказалась приехать на вызов. Медики якобы заявили: "Сегодня слишком много вызовов, мы не сможем приехать оперативно".

Чуть позже появилась информация, что друзья актера решили сами отвезти Марьянова на авто из-за пробок на шоссе, мол, так будет быстрее, а скорая может попасть в затор. Но не успели, передает KP. Актер умер по дороге в больницу. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30.

По информации Lenta, сердце Марьянова остановилось из-за оторвавшегося тромба. В разные годы по этой же причине умерли актер Джордж Камиллери и актриса Людмила Гурченко.

Напомним, что в сентябре Дмитрий Марьянов был госпитализирован в Екатеринбурге. Туда любимый многими артист приехал вместе с Гошей Куценко, чтобы сыграть в спектакле "Ladies night. Только для женщин!"

Звезде "Выше радуги" было всего 47 лет.