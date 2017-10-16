Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

"У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни", - сказал собеседник агентства.

Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Он известен по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также играл в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра имени Моссовета.